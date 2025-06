Tennis, Federico Strocchi trionfa a Ravenna

Federico Strocchi saluta in bellezza la 3° categoria vincendo il torneo organizzato dal Tennis Club Comune di Ravenna. A mettere la sua firma sull’edizione 2025 è stato l’Under 18 del Tc Riccione, che ha rispettato il ruolo di n.1 del tabellone regolando con un doppio 6-3 il coetaneo Giorgio Ruggeri (Virtus Bologna). Dopo due finali consecutive perse, il giovane riminese, che si allena al Ten Sport Center di Pinarella, è dunque riuscito a fare centro, chiudendo nel miglior modo possibile la sua esperienza in questa categoria visto che proprio lo stesso giorno nelle classifiche diramate dalla Federtennis è stato promosso per la prima volta a 2.8. Semifinali: Strocchi-Gordini 6-1, 6-0, Giorgio Ruggeri-Sartoni 6-1, 6-7, 10-7.