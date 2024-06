Tennis, Federico Passerini vince il Quarta del Misano Sporting Club

MISANO. Federico Passerini si aggiudica il torneo nazionale di 4° categoria organizzato dal Misano Sporting Club. In finale il giocatore bolognese ha battuto venerdì sera 7-6, 1-6 12-10 Cesare Andrea Castellani.

In semifinale Castellani (4.3), portacolori del Ct Gubbio, ha battuto il 4.1 Enrico Ciotti (n.13) per 6-1, 6-2. Nell’altra semifinale Federico Passerini (4.1, n.2), portacolori della Virtus Bologna, ha battuto per 6-1 e ritiro il 4.5 Filippo Ricci.

Il giudice di gara è stato Paolo Calbi, direttore di gara Giovanni Pentucci.

Intanto, sempre sui campi del Misano Sporting Club, scatta oggi il torneo nazionale di 4° categoria femminile. Sono 42 le giocatrici in campo, l’elenco delle teste di serie è il seguente, nell’ordine le 4.1 Alessia Calcagno, Nicole Di Marco, Anna Parmeggiani, Maria Vittoria Salvatori, Camilla Speranza, Irene Carpani, Bernadetta Soriano ed Elisabetta Dallari.