Tennis, Federico Marchetti vince l’Open “Ricci” del Cacciari

IMOLA. Federico Marchetti si aggiudica da protagonista il torneo nazionale Open organizzato dal Circolo Tennis Cacciari di Imola, il classico memorial “Mauro Ricci”. Nella finale, giocata in due atti, si sono affrontati Federico Marchetti e Noah Perfetti, nell’ordine le prime due teste di serie della 49° edizione del torneo nazionale Open “Mauro Ricci”, la seconda edizione del trofeo “BCC della Romagna Occidentale” dotato di 1500 euro di montepremi. Ha vinto Marchetti in rimonta. Lunedì sera il match era stato interrotto per pioggia con Noah Perfetti avanti 6-1, 0-1. Questa sera alla ripresa delle ostilità Federico Marchetti (Sporting Club Sassuolo) ha pareggiato i conti e poi ha saputo sprintare battendo l’avversario faentino per 1-6, 6-2, 6-4. Al termine le premiazioni effettuate dal vicepresidente della BCC Romagna Occidentale, Maurizio Concato.

Lunedì mattina si sono svolte le semifinali che hanno bocciato le ambizioni di due giovani imolesi, Enrico Baldisserri e Filippo Di Perna (Tc Viserba). Marchetti (2.3, n.1) ha battuto 6-2, 6-3 Baldisserri, mentre il faentino Noah Perfetti (2.3, n.2) ha sconfitto nettamente 6-1, 6-0 Filippo Di Perna.

Quarti: Enrico Baldisserri (2.5, n.4)-Nicola Filippi (2.5, n.5) 6-1, 4-6, 10-5, Filippo Di Perna (2.6)-Mattia Bandini (2.5, n.3) 6-3, 0-6, 10-5, Federico Marchetti (2.3, n.1)-Romeo Falconi (2.8) 6-4, 6-3, Noah Perfetti (2.3, n.2)-Nicholas Scala (2.6) 6-1, 6-1. Nel tabellone di 4° Franco Carlini (4.3) ha battuto in finale il 4.2 Lorenzo Perini (n.1) per 6-1, 6-1.

Il giudice arbitro è stata Tiziana Tori, direttore di gara Antonio Di Perna.

Intanto è partito, sempre sui campi del Circolo Tennis Cacciari di Imola, il torneo Open femminile, il 4° trofeo “Studio Seta”. Il torneo è dotato di 1000 euro di montepremi. Sono 40 le iscritte, guidano le fila le 2.5 Giulia Tozzola ed Anita Picchi, seguite dalla 2.6 Elena Schueuer e dalle 2.7 Gaia Donati, Chiara Bartoli e Martina Balducci. Si parte con il tabellone di 4° nel quale le teste di serie sono andate alle 4.1 Camilla Speranza, Stefania Ciucci, Carlotta Gherardi, Daniela Salino e Federica Lipparini. 2° turno: Elisa Battiston (4.4)-Ludovica Monferini Morini (4.4) 6-2, 6-2. 3° turno: Ginevra Caroli (4.3)-Sofia Scheda (4.3) 2-6, 6-2, 10-7, Annalisa Spadaro (Nc)-Annalisa Ferraccioli (4.6) 6-0, 6-3. 3° turno: Alessia Tozzola (4.4)-Emma Bellei (4.3) 6-1, 6-1. Turno di qualificazione: Charlotte Brunelli (4.3)-Daniela Salino (4.1, n.4) 6-2, 6-2.

Giudice di gara Tiziana Tori, direttore di gara Antonio Di Perna.