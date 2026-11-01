Tennis, Federico Costanzi vince il Terza del Tc Imola

IMOLA. Da venerdì a domenica il Tennis Club Imola ha organizzato il torneo nazionale di 3° categoria con la formula Rodeo. Si trattava della nona edizione del Rodeo del Tc Imola che ha visto al via 40 giocatori. Ha vinto sui campi di casa Federico Costanzi. Il 3.1 del Tc Imola, testa di serie n.4, ha battuto in semifinale il 3.2 Nicola Cagnin per 4-2, 4-0 ed in finale il 3.1 Alessandro Castelfranco (n.3), portacolori del Tc Reggiolo, per 4-1, 4-1. Semifinale: Castelfranco-Lorenzo Ravaglia (3.1, n.2) 5-4 (5), 4-0.

Il giudice di gara è stato Davide Venieri, direttore di gara Andrea Giacomoni che ha effettuato anche le premiazioni.