Tennis, Federica Foschi vince il Terza del Misano Sporting Club

MISANO. Federica Foschi vince il torneo nazionale di 3° categoria femminile organizzato dal Misano Sporting Club. In finale la portacolori della Virtus Bologna ha battuto con un netto 6-1, 6-2 Beatrice Zamboni (Sport Club Ozzano). Sono approdate alle semifinali del torneo misanese le prime quattro teste di serie, Laura Manizza (n.1), Beatrice Zamboni (n.4), Anna Mezzelani (n.3) e Federica Foschi (n.2).

Quarti: Laura Manizza (3.2)-Irene Carpani (3.4) 6-1, 6-2, Beatrice Zamboni (3.3)-Anna Parmeggiani (3.4) 6-3, 6-2, Anna Mezzelani (3.3)-Giulia Ricci (3.5) 6-1, 6-4, Federica Foschi (3.2)-Giuliana Brunetti (3.3) 6-4, 6-2. Semifinali: Zamboni-Manizza 4-6, 6-2, 16-14, Foschi-Mezzelani 6-2, 6-4.

Intanto sempre sui campi del Misano Sporting Club va in scenna il torneo Under 10-12-14, maschile e femminile, che terrà banco fino al 5 luglio. Sono 53 gli iscritti nei sei tabelloni in programma, di cui 13 solo a livello di Under 10.

Nell’ Under 10 maschile il primo finalista è Martin Pennacchini (Misano Sporting Club), seguito da Nicolò Gregorini (Ct Albinea).

Semifinali: Martin Pennacchini-Luca Berdicchia 4-6, 6-2, 10-6, Nicolò Gregorini-Matteo Mazzanti 4-6, 7-6, 10-6.

Under 12 femminile, turno di qualificazione: Matilde Montagna-Anita Brolli 3-4 e ritiro.

Under 12 maschile, quarti: Aleksandr Marchevskiy-Lapo Ricciardelli 6-2, 6-3, Mathias Tiboni-Marco Boschetti 7-5, 6-1, Nicola Fabbri-Giovanni Tomasetti (n.2) 6-2, 6-1.

Under 14 maschile, prima sezione, 4° turno: Matteo Vecchio-Marco Mandelli 6-3, 4-6, 10-6, Paolo Louis Pietrantonio-Pietro Rovinelli 6-4, 7-6.