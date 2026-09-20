Tennis, Fastigi, Pruccoli, Giuliani qualificati a Villa Mussolini

Avanza il torneo di 4° categoria organizzato dal Circolo Alleanza Sportiva di Riccione protagonista sui campi del Club di Villa Mussolini. Tabellone 4.3, turno di qualificazione: Federico Fastigi (4.3, n.12)-Nahuel Zanfino (4.3) 6-3, 6-4, Riccardo Omiccioli (4.3, n.11)-Giulio Simoncelli (4.3) 6-2, 6-1, Claudio Focchi (4.6)-Nicola Campana (4.3, n.1) 6-2, 7-5, Dario Balducci (Nc)-Federico Crisafulli (4.3, n.2) 6-0, 6-2, Roberto Pruccoli (Nc)-Tiziano Leonardi (4.3, n.3) 6-0, 6-2, Filippo Ricci (4.4)-Michele Massari (4.3, n.4) 6-3, 6-2, Matteo Muccioli (4.3, n.5)-Massimo Campana (4.4) 6-2, 6-1, Leonardo Giuliani (4.3, n.10)-Gianluca Graziosi (4.3, n.10) 6-4, 6-3.