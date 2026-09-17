Tennis, Fastigi e Omiccioli promossi a Villa Mussolini

Avanza il torneo di 4° categoria maschile organizzato dal Circolo Alleanza Sportiva di Riccione protagonista sui campi del Club di Villa Mussolini. Tabellone 4.3, secondo turno: Emanuele Rumori (4.5)-Carlo Alberto Brunelli (4.4) 6-2, 6-3, Gianluca Graziosi (4.5)-Francesco Saverio Gerboni (4.5) 7-5, 7-5, Claudio Focchi (4.6)-Filippo Sartini (4.5) 6-1, 6-2, Filippo Ricci (4.4)-Andrea Vanni (Nc) 6-2, 6-3, Alberto Ioli (4.4)-Marco Bianchi (4.5) 6-2, 6-2, Pietro Sodani (4.4)-Danilo Panciocco (4.5) 6-3, 0-6, 10-8, Roberto Pruccoli (Nc)-Patricio Friguglietti (4.4) 6-1, 6-3.
Turno di qualificazione: Federico Fastigi (4.3, n.12)-Nahuel Zanfino (4.3) 6-3, 6-4, Riccardo Omiccioli (4.3, n.11)-Giulio Simoncelli (4.3) 6-2, 6-1.