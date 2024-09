Tennis, fasi nazionali di macroarea per i tricolori giovanili a squadre

E’ tempo di fasi nazionali di macroarea per i campionati italiani giovanili a squadre. Tante le formazioni locali impegnate nei concentramenti Centro-Nord. Per i campionati Under 10 (misto) dal 13 al 15 settembre si gioca il concentramento sui campi della Libertas Sport Livorno, impegnato il Tennis Club Riccione che all’esordio sfida il Ct Lucca. Il team della Perla Verde può contare su Gianmaria Dellarosa, Sofia Sanchi, Achille Amadio e Margherita Jolie Casadei. Il Tc Riccione in campo anche nel concentramento Under 12 femminile che va in scena al Tennis Club Perugia. Esordio delle riccionesi (Ioana Bala, Virginia Arduini, Greta Amaducci ed Emma Morelli) contro il Club Nautico Sezione Tennis di Massa. A Perugia c’è anche il Ct Zavaglia (Diamante Campana ed Anna Foschini) che se la vede contro il Ct Lucca. E’ il Circolo Tennis Zavaglia che ospiterà, sabato e domenica, il concentramento Under 12 maschile che comprende, oltre alla formazione di casa, anche Ten Sport Center di Pinarella, Libertas Sport (Livorno), Le Vele San Donato, Tc Perugia, Ct Grosseto, Tc Borgotrebbia e Giuseppucci Macerata. Ct Zavaglia con Leonardo Satta, Lorenzo Orselli e Nicolò Maldini, Ten Sport Center con Diego Gentile e Lorenzo Kapros.

Nel 1° turno: Ten Sport Center Pinarella-Libertas Sport e Ct Zavaglia-Le Vele San Donato.