Tennis, fase Macroarea Under 14: le romagnole al via

Sui campi dell’At Giuseppucci di Macerata si svolgerà il 12 e 13 settembre la fase nazionale Centro Nord di Macroarea Under 14 maschile. In campo Tennis Training Foligno, Tc Follonica, Tennis Macerata “Giuseppucci”, Ct Massa Lombarda con una folta squadra composta da Riccardo Briganti, Noè Baldini, Elia Naldi, Cesare Biondi, Robert Sebastian Cadar, Alessandro Teodorani, Samuele Chiarini, Gian Maria Milo Ramonda e Giovanni Ceroni, Ten Sport Center con Matteo Rosti e Diego Gentile, Tc Riccione con Alessandro Bacchini, Ludovico Zammarchi, Luca Magnoni, Timofey Levchenko, Gianluca Mezzapesa Valdinoci e Tommaso Mazzotti, Tc Sinalunga e The Village Grosseto.

La fase di Macroarea Under 14 femminile si svolgerà al Tennis Training di Foligno con Polisportiva Firenze Ovest, Tennis Training, Ct Zavaglia con Anna Foschini e Diamante Campana, Tennis Macerata “Giuseppucci”, Ct Pontedera, Club La Meridiana, Club Nautico di Massa e Tennis Modena.