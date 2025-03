Tennis: Faoro vince il “Tennis Fun” di Coriano, partito il Terza del Paradiso

CORIANO. Marco Faoro profeta in patria e conferma, anche sui campi di casa uno strepitoso avvio di stagione. Sabato pomeriggio è andata in scena la finale del torneo nazionale di 4° categoria organizzato dal Tennis Club Coriano, la quarta edizione del trofeo “Tennis Fun”. Protagonisti della finale sono stati il beniamino di casa Marco Faoro ed Emanuel Vannucci (n.3), portacolori del San Marino Tennis Club. Ha vinto nettamente per 6-1, 6-3 rimarcando anche nell’atto finale la superiorità mostrata nel corso del torneo.

Quarti: Marco Faoro (Nc)-Gianfilippo De Palma (4.2) 6-4, 6-1, Jacopo Lambertini (4.1, n.4)-Paolo Francolini (4.1, n.12) 6-1, 5-7, 11-9, Alessandro Ciacci (4.2)-Lorenzo Bernardini (4.1) 6-1, 6-0, Emanuel Vannucci (4.1, n.3)-Filippo Quadrelli (4.1, n.11) 7-5, 6-1. Semifinali: Faoro-Lambertini 6-2, 7-5, Vannucci-Ciacci 6-1, 7-5.

Il giudice di gara per il tabellone è stato Galileo Guiducci, giudici arbitro assistenti Giuseppe Del Bianco, Alessandro Gallerani e Giuseppe Montanari.

CESENATICO. E’ partita, con l’avvio del torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, la lunga ed intensa stagione del Centro Paradiso di Cesenatico. Si parte con tanto entusiasmo in una stagione in cui i tornei federali sono aumentati, così che è diventata ancora più interessante la proposta complessiva del Circolo. E si parte già con il botto, con un torneo maschile forte di 97 presenze, mentre nel femminile sono 39 le giocatrici al via. La data della finale è il 6 aprile. Nel maschile previsti tre tabelloni, quello di 4° che vede nel ruolo di teste di serie nell’ordine i 4.1 Mattia Graffiedi, Francesco Mazza, Filippo Marcaccini, Andrea Pacchioni, Ciro Donnarumma, Davide Bernabini, Roberto Casadei e Matteo Rossi. A seguire il secondo tabellone riservato ai 3.5-3.3 con teste di serie nell’ordine i 3.3 Alessio Argnani, Jacopo Andruccioli, Ian Catallo, Leonardo Bartoletti, Alessandro Monti, Leonardo Romano, Fabio Righetti, Filippo Flamigni ed Alessandro Cavalieri. Nel tabellone finale teste di serie nell’ordine per i 3.1 Enea Carlotti, Pietro Rinaldini, Luca Butti, Andrea Monti, Federico Strocchi, Lorenzo Di Perna, Jacopo Liverani e Lorenzo Bucaletti.

Turno di qualificazione: Maxim Sergeevich Uslamin (4.1)-Mattia Graffiedi (4.1, n.1) 6-0, 6-1, Matteo Rossi (4.1, n.8)-Delio Rinaldi (4.1) 6-1, 6-3, Ciro Donnarumma (4.1, n.5)-Alessandro Gostoli (4.1) 6-4, 6-1, Filippo Marcaccini (4.1, n.3)-Daniele Bravi (4.1) 7-6 (10), 6-2.

Si qualificano anche Andrea Pacchioni (4.1, n.4) e Francesco Mazza (4.1, n.2).

Nel femminile si parte con un tabellone di 4° che vede nel ruolo delle favorite le 4.1 Lucrezia Vanni ed Eileen Magnani, poi il tabellone finale capeggiato nell’ordine dalle 3.1 Gioia Angeli, Emma Baldassari, Clara Marzocchi e la 3.2 Lucrezia Cavalieri.

1° turno: Anna Margherita Lanconelli (Nc)-Francesca Olmi (Nc) 6-0, 6-1. 2° turno: Francesca Ghigi (Nc)-Elisa Gentili (4.6) 6-3, 6-3.

Il giudice di gara è Marco Fucci.