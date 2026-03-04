Tennis, Fantini, Rossi e Leporale avanti a Riccione

Avanza sui campi del Tc Riccione il torneo femminile di 3° e 4° categoria, di singolare e doppio. Conquistano il 4° turno nel primo tabellone tre giocatrici del Ct Cicconetti, Greta Fantini, Mariangela Leporale e Monica Rossi. Terzo turno: Alessia Armenise (4.3)-Fiammetta Drudi (4.3) 6-0, 6-2, Mirella Mancini (4.3)-Kamelia Bivolarska (4.3) 6-0, 6-3, Greta Fantini (4.4)-Greta Zannini (4.3) 6-4, 7-5, Mariangela Leporale (4.3)-Cristina Cesarini (4.5) 2-0 e ritiro, Monica Rossi (4.3)-Shaylee Cieri (4.3) 6-3, 6-1.

Doppio, primo turno D’Erasmo-Marchetti b. Pecci-Viviani 6-1, 6-3, Crociati-Pignatti b. Tenti-De Paulis 6-1, 6-0.