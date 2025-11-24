Tennis, fantastico Ct Massa Lombarda: è in finale scudetto

Nell’incredibile domenica per il tennis italiano c’è anche la straordinaria impresa del Ct Massa Lombarda che ha raggiunto la finale scudetto, in programma il 7 dicembre a Torino. Dopo il 4-2 dell’andata in casa all’andata, la squadra romagnola ha battuto 3-2 il Santa Margherita Ligure, primo nel Girone 2, anche nella gara di ritorno. I “padroni di casa” sono partiti bene grazie al soffertissimo successo dell’elvetico Bertola su Forti ma i romagnoli hanno risposto con le vittorie di Rottoli su Romano e di Zeppieri su Pellegrino. Il successo di Castagnola su Bilardo ha mantenuto ancora in corsa il Santa Margherita Ligure ma la vittoria nel primo doppio di Bilardo-Forti al match tie-break su Pellegrino-Romano ha chiuso il discorso promuovendo Massa Lombarda in finale.