Tennis, Falconi, Rinaldini e Pesaresi avanti a Viserba

Entra nel vivo il torneo Open maschile del Tc Viserba, il Memorial “Cristian Cavioli” dotato di 3000 euro di montepremi. Nel tabellone di 3° si qualificano due giocatori del Tc Viserba, Edoardo Federico Manfredi e Jacopo Montoneri, Pietro Rinaldini (Ct Rimini) e Alessandro Pesaresi (Tc Riccione). Ora il tabellone finale con n.1 Manuel Mazza, n.2 Alberto Bronzetti. Turno di qualificazione: Gianfilippo Falconi (3.2)-Andrea Monti (3.1, n.9) 6-2, 7-5, Leonardo Baldoni (3.1, n.10)-Emanuele Bonfatti (3.2) 6-1, 6-1, Edoardo Federico Manfredi (3.1, n.2)-Luca Lorenzi (3.3) 6-4, 6-4, Pietro Rinaldini (3.1, n.3)-Elia Michelangelo Cicognani (3.4) 6-1, 6-3, Alessandro Pesaresi (3.1, n.7)-Francesco Pazzaglini (3.3) 6-4, 6-1, Jacopo Montoneri (3.2)-Pietro Tombari (3.1, n.8) 3-6, 4-1 e ritiro.

Intanto si avvia alle battute finali, sempre sui campi del Tc Viserba, il torneo Open femminile. La prima giocatrice che ha conquistato le semifinali è stata la pesarese Anna Pierini (Coopesaro Tennis) che ha piegato Camilla Fabbri 6-2, 6-3, quarti di finale per Viola Amati (Tc Viserba) che ha superato Serena Pellandra 6-4, 6-2.