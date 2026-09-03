Tennis, Falconi, Morandi, Bardi in tabellone a Massa

Entra nel vivo al Ct Massa Lombarda il torneo Open maschile, il classico trofeo “Oremplast”. Dal tabellone di 3° si qualificano, tra gli altri, Riccardo Cicinelli, Gianfilippo Falconi, Marco Morandi e Alan Adiel Bardi. Ora il tabellone finale con i 2.2 Luca Parenti ed Enrico Baldisserri in cima al seeding, davanti ai 2.3 Lorenzo Rottoli, Juan Bautista Otegui e Nicola Ravaioli.
Turno di qualificazione tabellone di 3°: Federico Costanzi (3.1, n.4)-Andrea Scazzieri (3.2) 6-2, 6-1, Noah Cuppini (3.2)-Matteo Culcasi (3.1, n.2) 6-4, 7-5, Riccardo Cicinelli (3.1, n.1)-Edoardo Belletti (3.2) 6-3, 6-4, Gianfilippo Falconi (3.1)-Mattia Sartoni (3.1, n.8) 6-4, 1-0 ritiro, Marco Morandi (3.4)-Ernesto Stentella Liberati (3.1, n.5) 6-3, 6-3, Luca Morosini (3.1, n.6)-Francesco Cervellera (3.2) 6-4, 6-2, Felix Legnani (3.1, n.3)-Giovanni Zardi (3.4) 4-6, 6-3, 10-6, Alan Adiel Bardi (3.2)-Davide Ruggeri (3.1, n.7) 7-5, 0-6, 6-1.