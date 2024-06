Tennis, Falconi e Fabbri avanti al Cacciari

E’ il momento dei big nella 49° edizione del torneo nazionale Open “Mauro Ricci”, in corso al Circolo Tennis Cacciari di Imola. Si tratta della seconda edizione del trofeo “BCC della Romagna Occidentale”. In evidenza nel main-draw due giocatori del Tc Faenza Romeo Falconi e Leonardo Fabbri, bene anche Tommaso Aprile (Tc Poggibonsi) e Simone Todaro (Max Tennis Time Bologna). Tabellone finale 1° turno: Romeo Falconi (2.8)-Ettore Moretti (3.1) 6-2, 7-6 (2), Tommaso Aprile (2.7)-Gabriele Gallotta (3.2) 6-1, 6-2, Leonardo Fabbri (2.7)-Alessandro Ribani (3.2) 6-3, 6-2, Simone Todaro (2.7)-Elia Brunelli (3.1) 7-5, 6-2. Ai quarti sia Romeo Falconi (Tc Faenza) che il bolognese Nicholas Scala (2.7) per il forfait dei loro avversari.