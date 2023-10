Tennis, Faenza: i verdetti del torneo Under 14

Da venerdì a domenica il Tennis Club Faenza ha ospitato il torneo nazionale Under 14, maschile e femminile, organizzato con la formula Rodeo. I titoli sono andati a Chiara Alberti e Diego Cencini. Nel tabellone maschile si è imposto Diego Cencini (Siro Tennis Bologna), testa di serie n.2, che ha sconfitto in semifinale Manuel Montefiori per 4-2, 1-4, 8-6 ed in finale Francesco Cuppi (n.1), altro giocatore del Siro Tennis Bologna, per 4-1, 2-4, 7-4. Semifinale: Cuppi-Ian Catallo (n.4) 4-0, 4-1. Nel femminile successo di Chiara Alberti (Ct Anzola) che ha battuto in semifinale Flora Zanzi per 4-2, 4-0 ed in finale Angie Bentini (Tc Faenza), testa di serie n.2, per 4-0, 4-1. In semifinale: Bentini-Sofia Mezzetti 2-4, 4-0, 8-6. Il giudice di gara è stato Lorenzo Pasquali, direttore di gara Marco Poggi.