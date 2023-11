Tennis, Faenza e Viserba A e B alla seconda fase del Trofeo “Rossella Biagi”

RIMINI. Tc Faenza e Tc Viserba con due squadre in campo domenica (dalle 15) nella seconda fase, ad eliminazione diretta, del trofeo “Rossella Biagi”, il campionato regionale a squadre femminile a livello giovanile. Queste le sfide dei quarti: Tc Faenza-Tc Viserba B e Tc Viserba A-Ct Argenta. Domenica scorsa si è giocata la terza ed ultima giornata della prima fase. Nel primo girone Tc Viserba B-Ct Rimini 3-0: Nicole Di Marco-Sofia Ferrari 6-0, 6-2, Shaylee Cieri-Maria Sole Dari 2-6, 6-2, 10-5, Di Marco-Molinari b. Tavano-Anzuino 6-0, 6-3. Ct Cesenatico-Ct Cesena 2-1: Adele Baldazza-Maria Lisa Degli Angeli 6-1, 6-2, Beatrice Giannubilo-Vittoria Montalti 7-5, 6-4, Nucci-Degli Angeli b. Baldazza-Bertozzi 6-3, 7-5. Nel terzo girone successo per 3-0 del Tc Faenza sulla Polisportiva Nonantola per il ritiro delle emiliane.