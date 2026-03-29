Tennis, Faedi, Cortesi, Delle Site al 4° turno al Paradiso

Macina risultati il torneo di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Centro Paradiso di Cesenatico. Conquistano il quarto turno nel tabellone finale Renzo Faedi, Riccardo Delle Site, Gabriele Pistorale e Alessandro Cortesi. Terzo turno: Renzo Faedi (3.4)-Valentino Salami (3.3) 6-4, 6-4, Riccardo Delle Site (3.3)-Francesco Mazza (3.5) 6-2, 6-3, Gabriele Pistorale (3.5)-Francesco Bellarmino (3.3) 6-2, 6-1, Alessandro Cortesi (3.3)-Davide Faoro (4.1) 6-2, 6-3.
Femminile si parte con il tabellone di 4°, terzo turno: Anna Lisa Armenise (4.3)-Francesca Ghigi (4.3) 6-0, 6-0, Letizia Crociati (4.2)-Federica Galeone (4.5) 6-0, 6-1.