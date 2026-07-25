Tennis, Fabiani e Giardi in semifinale all’Up

Al rush finale il torneo di 3° al Circolo Up Tennis di Torre Pedrera. Daniel Pellegrini, Giovanni Fabiani e Mirko Giardi (3.5) approdano alle semifinali. Quarti: Daniel Pellegrini (3.5)-Mauro Antonelli (3.5) 6-1, 6-2, Giovanni Fabiani (3.4, n.9)-Matteo Ciccarelli (3.5) 3-1 e ritiro.

Intanto da oggi al 6 agosto va in scena, sempre sui campi dell’Up Tennis, il torneo Open “Nbz” dotato di un montepremi di 1500 euro. Sono 87 i giocatori al via, si parte con la sezione Nc che vede come teste di serie Gianluca Manzi, Nicolò Mussoni e Giampaolo Manfredini. Nel tabellone di 4° teste di serie i 4.1 Matteo De Angeli, Alessandro Gostoli, Claudio Sanchioni e il 4.2 Marco Fuschillo.