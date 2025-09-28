Tennis, Fabbri, Palumbo e Paladini nei quarti a Viserba

Jacopo Paladini (Galimberti Team), Gianmarco Palumbo (Gt Rivazzurra) e Romeo Fabbri (Tc Viserba) sono i primi giocatori che si qualificano per i quarti di finale nel torneo di prequalificazione di 4° categoria maschile sui campi del Tc Viserba. E’ il circuito nazionale che porterà al Master di Roma agli Internazionali d’Italia. Terzo turno: Lorenzo Salvoni (4.3)-Simone Cicognani (4.2) 6-1, 6-3, Fulvio Fracassi (4.2)-Marco Sartini (4.4) 6-4, 6-1, Samuele Cardinali (4.3)-Alessandro Lombardini (4.2) 6-2, 6-3, Francesco Semprini (4.3)-Davide Pianini (4.2) 6-4, 6-4, Matteo De Angeli (4.3)-Franco Ubalducci (4.2) 6-1, 6-2. Ottavi: Romeo Fabbri (4.2)-Fulvio Fracassi (4.2) 6-0, 6-3, Gianmarco Palumbo (4.1, n.4)-Alberto Amadio (4.2) 6-3, 6-0, Jacopo Paladini (4.2)-Paolo Briolini (4.1, n.7) 7-5, 7-5.