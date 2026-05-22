Tennis, Fabbri e Sansoni in semifinale a Cesenatico

Al rush finale il torneo Open, maschile e femminile, organizzato dal Tennis Club Parckin di Cesenatico. Nel maschile ai quarti Enea Vinetti, Sevan Bottari, Jacopo Fiorini e Davide Brunetti. Ottavi: Sevan Bottari (2.5, n.4)-Mattia Benedetti (2.6) 6-1, 6-1, Jacopo Fiorini (2.5, n.5)-Alessandro Canini (2.6) 6-3, 6-4, Davide Brunetti (2.7)-Manuel Pampaloni (2.5, n.7) 7-6, 7-6.
Nel femminile semifinali per Camilla Fabbri (Tc Ippodromo) che ha battuto 6-1, 6-1 Viola Amati (2.7) e Clara Sansoni (Tc Faenza) per il forfait della sua avversaria.