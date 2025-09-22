Tennis, Fabbri e Salvoni al 4° turno a Viserba

Primi match nel torneo di pre-qualificazione di 4° categoria maschile, singolare e doppio, sui campi del Tennis Club Viserba. E’ il circuito nazionale che porterà al Master di Roma in contemporanea agli Internazionali d’Italia. Avanzano tra gli altri Lorenzo Salvoni (Tc Viserba), Samuele Cardinali (Ct Casalboni), Cristian Pucci (San Marino Tennis Club) e Marco Sartini (Ct Cicconetti). Primo turno: Matteo De Angeli (4.3)-Orazio Fazio (4.3) 6-1, 6-3, Enrico Bianconi (4.3)-Andrea Franciosi (4.3) 6-7, 6-4, 10-5. Secondo turno: Marco Sartini (4.4)-Matteo Giannini (Nc) 6-1, 1-6, 15-13, Cristian Pucci (4.3)-Alessandro Gozzi (4.4) 6-1, 7-5, Samuele Cardinali (4.3)-Luca Cantelli (Nc) 6-3, 6-4. Terzo turno: Romeo Fabbri (4.2)-Lorenzo Scarpellini (4.2) 6-1, 6-3, Lorenzo Salvoni (4.3)-Simone Cicognani (4.2) 6-1, 6-3.