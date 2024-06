Tennis, Fabbri e Badalucco Veterani doc a Cervia

Si è concluso il torneo Veterani alla Polisportiva 2000 Cervia. Tre i tabelloni in programma, l’Over 45, 55 e 65 maschili nel trofeo “Bar Tabacchi Marchi”. Nell’Over 45 vittoria di Alex Fabbri (Ct Bagnacavallo) su Andrea Travaglini (Virtus Bologna) 6-3, 6-1. Semifinali: Travaglini (3.1, n.4)-Maurizio Pierpaolo Moro (2.8, n.1) 6-4, 6-3, Fabbri (2.8, n.2)-Stefano Bucci (3.2, n.6) 6-0, 6-0. Nell’Over 55 si è imposto Corrado Badalucco. Il 3.3 del Ct Cervia ha battuto in semifinale il 4.1 Stefano Cornacchia (2-0 e ritiro) e in finale 6-4, 6-4 Stefano Fiandri (Sporting Club Sassuolo) che in semifinale ha piegato Giovanni Farolfi (2.8, n.1) 6-3, 6-4. Nell’Over 65 vince Gianni Davoli (Tennis Modena) che batte Marino Masi (Tc Riccione) 2-6, 6-2, 3-4 e ritiro. Semifinali: Marino Masi (4.1, n.2)-Luigi Angelo Bertaccini (4.1, n.3) 7-5, 6-4, Gianni Davoli (4.2, n.4)-Franco Torreggiani (3.5, n.1) 6-4, 6-3.