Tennis, Eviani e Pini nei quarti al Queen’s

Avanza sui campi del Queen’s Club di Cattolica il torneo Under 10-12, maschile e femminile, il trofeo “Galimberti Tennis Academy”. Under 10 maschile, ottavi: Elia Pini-Martin Pennacchini 7-5, 7-6, Nicolò Eviani-Francesco Di Lena 2-6, 6-1, 11-9. Under 12 maschile, secondo turno: Lapo Ricciardelli-Francesco Verni 6-3, 6-3, Leonardo Castori-Manuel Vacca 2-6, 7-5, 10-6, Tommaso Drei-Davide Bonvicini 6-2, 6-2, Edoardo Garoia-Nicola Fabbri 7-6, 6-4, Matteo Silvani-Gianmarco Silvagni 6-0, 6-0, Riccardo Monti-Davide Pagliarani 6-3, 6-1, Matteo Stargiotti-Federico Cecchi 6-0, 6-1, Mattia Gaggi-Nicolò Pazzaglini 6-2, 7-5.