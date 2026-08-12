Tennis: Evelyn Amati e Clara Sansoni in semifinale, Orlando, Baldinini, Muraccini e Bandini nei quarti al Torneo del Turista

Tennis
Mattia Muraccini
Mattia Muraccini

CERVIA. Entra nella fase clou il 45esimo Torneo del Turista, quest’anno griffato “Trofeo dei Mille 30”.

Nel maschile quarti per due portacolori del Ten Sport Center, Diego Orlando e Federico Baldinini, bene anche Mattia Muraccini (Valmarecchia Sporting Club) e Mattia Bandini (Tc Faenza).

Ottavi: Luca Bartoli (2.5, n.1)-Luca Butti (2.8) 6-7 (4), 6-4, 10-7, Simone Piraccini (2.7)-Raffaele Martignani (2.5, n.4) 6-4, 6-3, Enea Vinetti (2.6, n.6)-Giacomo Ercolani (2.8) 6-2, 7-5, Mattia Benedetti (2.6)-Alessandro Dragoni (2.5, n.3) 3-6, 6-3, 10-5, Diego Orlando (2.6)-Jamal Urgese (2.6, n.8) 7-5, 6-2, Mattia Muraccini (2.7)-Gabriele Mandrioli (3.1) 7-5, 6-3, Mattia Bandini (2.6, n.7)-Nicola Tocci (2.7) 6-1, 3-0 e ritiro, Federico Baldinini (2.5, n.2)-Riccardo Cicinelli (3.1) 6-3, 6-0.

Nel singolare femminile semifinali per Evelyn Amati (Tc Viserba) e Clara Sansoni (Tc Faenza).

Ottavi: Sofia Regina (2.6)-Rachele Franchini (2.6) 6-3, 7-5, Emma Lanzoni (2.6)-Matilde Morri (2.7) 6-3, 6-1. Quarti: Evelyn Amati (2.6, n.4)-Silvia Sanna (2.6) 6-1, 6-0, Clara Sansoni (2.6)-Diana Rolli (2.5, n.3) 3-6, 6-0, 10-8.

Entra nel vivo il doppio maschile che si è allineato ai quarti di finale.

Ottavi: Naso-Piraccini b. Strocchi-Mami (n.8) 7-6 (4), 0-6, 10-5, Falconi-De Checchi b. Rossi-Delle Site 6-2, 6-1, Benedetti-Orlando (n.6) b. Millari-Righi 6-4, 6-2, Vinetti-Baldinini (n.2) b. Baldini-Dragoni 6-1, 7-6 (4), Guidi-Pasi (n.1) b.Mandrioli-Bordini 6-4, 6-2, Martignani-Mandrioli (n.4) b. Giangrandi-Ercolani 6-4, 7-5, Zanni-Bartoli (n.3) b. Butti-Pesaresi 6-4, 7-5, Schuett-Tocci (n.7) b. Coppini-Cortesi 6-4, 6-4.

Il torneo è diretto dal giudice di gara Daniele Mingozzi, direttore di gara Andrea Rocchi e terrà banco fino alle finali del 16 agosto.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui