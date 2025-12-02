Tennis, Eva Raimondi e Gioia Angeli allo “Junior Trophy”

Due giocatrici del Tennis Club Riccione, seguite dal maestro Toni Lo Paro, giocano il torneo Tennis Europe Under 14 e 16 austriaco di Bad Waltersdorf, il “Junior Trophy” (3° categoria, carpet indoor). Si tratta di Eva Raimondi nell’Under 14 e Gioia Angeli nell’Under 16. Gioia Angeli era la testa di serie n.5 delle qualificazioni ed è entrata direttamente nel main-draw per la classifica. All’esordio nel main-draw si è imposta per 6-3, 6-4 sulla slovacca Klara Kutejova (qualificata). Al 2° turno contro la croata Ilaria Morozin, testa di serie n.3.

Doppio, 1° turno: Angeli-Voncina (Ita-Slo) b. Bottosso-Zaccarin 7-6, 6-3. Nei quarti sconfitta per 6-3, 6-1 contro le austriache Schmidhofer-Stuhr (n.1).

Per Eva Raimondi esordio nelle qualificazioni contro la monegasca Zita Graf (n.6), wild-card, e successo per 7-6 (7), 6-1. Turno di qualificazione contro l’austriaca Sofija Bojkovic (n.13) e nuovo successo per 6-4, 2-6, 10-3. Nel 1° turno del main-draw vittoria della riccionese per 0-6, 6-3, 6-1 contro l’austriaca Chloe Baba, anche lei qualificata, al 2° turno trova la croata Natalie Pizzul (n.5).

Doppio, 2° turno: Raimondi-Bagate (Ita-Fra) battute 6-3, 6-1 da Goyet-Temgoua (Fra-Cam, n.4).