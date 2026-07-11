Tennis Europe Under 12, partito il Memorial “Camporesi” al Villa Carpena

Partito con la prima giornata dedicata alle qualificazioni il torneo Tennis Europe Under 12, maschile e femminile, organizzato dal Villa Carpena. Si tratta della 7° edizione del Memorial “Gaio Camporesi”. Turno di qualificazione, maschile 1° turno: Thomas Giovannini-Edoardo Garoia 6-2, 6-0, Makar Haurylau (Blr)-Filippo Vitali 6-0, 6-4, Roberto Bozzi Pietra-Alessandro Benvegnù 6-2, 6-4, Augusto Petrilli-Kurt Wan (Hkg) 6-1, 6-0, Alessandro Romani-Nicolò Magnani 6-3, 4-1 e ritiro, Arsenii Barsukov (Rus)-Leonardo Moretti 6-1, 6-3, Stefano Lombardi-Vittorio Agazzi 6-1, 6-1, Francesco Puca-Alessio Pettenon 6-3, 6-2, Alessio Caporello-Davide Bonazza 6-4, 6-0, Lucca Becerra (Mex)-Leonardo Muscella 6-1, 3-6, 10-3, Emanuele Fucile-Noah Prati 6-4, 6-1, Enea Corazza-Filippo Bregoli 6-3, 6-4, Luca Galietta-Manuel Vacca 6-4, 6-1, Alessandro Soncin-Denny Bentini 6-1, 6-0, Ruggiero Napolitano-Juan Pablo Ludtke (Mex) 6-4, 3-6, 12-10.
Femminile, 1° turno: Andjela Lukic (Srb)-Anna Ferrari 7-5, 6-1, Nicole Rondina-Solomia Santarelli (Aus) 6-3, 6-1, Martina Romano-Maria Victoria Nitu 6-1, 6-0, Greta Panizzi-Giulia Castracani 6-2, 6-0, Ginevra Rottoli-Lucia Tarlazzi 6-2, 6-3, Ginevra Siffredi-Marta Bruna 4-6, 6-3, 10-8, Margherita Banchero-Vittoria Egizi 6-3, 6-1, Ana Isabel Cernat (Rou)-Anna Gambarini 6-2, 6-3.