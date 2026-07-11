Tennis Europe Under 12, partito il Memorial “Camporesi” al Villa Carpena

Tennis
Tennis Europe Under 12, partito il Memorial “Camporesi” al Villa Carpena

Partito con la prima giornata dedicata alle qualificazioni il torneo Tennis Europe Under 12, maschile e femminile, organizzato dal Villa Carpena. Si tratta della 7° edizione del Memorial “Gaio Camporesi”. Turno di qualificazione, maschile 1° turno: Thomas Giovannini-Edoardo Garoia 6-2, 6-0, Makar Haurylau (Blr)-Filippo Vitali 6-0, 6-4, Roberto Bozzi Pietra-Alessandro Benvegnù 6-2, 6-4, Augusto Petrilli-Kurt Wan (Hkg) 6-1, 6-0, Alessandro Romani-Nicolò Magnani 6-3, 4-1 e ritiro, Arsenii Barsukov (Rus)-Leonardo Moretti 6-1, 6-3, Stefano Lombardi-Vittorio Agazzi 6-1, 6-1, Francesco Puca-Alessio Pettenon 6-3, 6-2, Alessio Caporello-Davide Bonazza 6-4, 6-0, Lucca Becerra (Mex)-Leonardo Muscella 6-1, 3-6, 10-3, Emanuele Fucile-Noah Prati 6-4, 6-1, Enea Corazza-Filippo Bregoli 6-3, 6-4, Luca Galietta-Manuel Vacca 6-4, 6-1, Alessandro Soncin-Denny Bentini 6-1, 6-0, Ruggiero Napolitano-Juan Pablo Ludtke (Mex) 6-4, 3-6, 12-10.

Femminile, 1° turno: Andjela Lukic (Srb)-Anna Ferrari 7-5, 6-1, Nicole Rondina-Solomia Santarelli (Aus) 6-3, 6-1, Martina Romano-Maria Victoria Nitu 6-1, 6-0, Greta Panizzi-Giulia Castracani 6-2, 6-0, Ginevra Rottoli-Lucia Tarlazzi 6-2, 6-3, Ginevra Siffredi-Marta Bruna 4-6, 6-3, 10-8, Margherita Banchero-Vittoria Egizi 6-3, 6-1, Ana Isabel Cernat (Rou)-Anna Gambarini 6-2, 6-3.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui