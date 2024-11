Tennis: esordio vincente per Alessandra Mazzola a Nules, Bilardo e Perfetti ko a San Gregorio

NULES. Alessandra Mazzola è la n.7 del seeding nel torneo Itf Women’s Tour spagnolo di Nules (15.000 dollari, terra), il 9° Open Internacional Femenino Wta. Per la riccionese esordio con vittoria per 6-4, 6-0 sulla rappresentante del Liechtenstein, Sylvie Zund. Ora per la riccionese c’è la sfida negli ottavi contro la spagnola Neus Torner Sensano (Junior Reserved).

SAN GREGORIO. Romagnoli in campo nel secondo torneo Itf Men’s Future di San Gregorio (15.000 dollari, terra) dove sono impegnati Jacopo Bilardo (wild-card), al 1° turno sconfitto 7-5, 6-2 da Edoardo Zanada (qualificato), e Noah Perfetti, all’esordio sconfitto 6-1, 6-2 da Samuele Pieri, nel tabellone principale. Carlo Alberto Caniato e Lorenzo Angelini hanno superato le qualificazioni ed al 1° turno affronteranno rispettivamente Giovanni Calvano (qualificato) e lo spagnolo Alex Marti Pujolras (n.1). 1° turno qualificazioni: Carlo Alberto Caniato (n.2)-Matteo Pasotto 6-0, 6-1, Lorenzo Angelini-Umberto Maria Giovannini (n.13) 6-3, 6-2. Al 2° turno: Angelini-Alessio Pergola (wild-card) 6-4, 6-1, Caniato-Vito Dell’Elba (n.11) 6-1, 6-1. Nel doppio Bilardo-Romano (n.1) e Catini-Perfetti (n.2) già nei quarti dove affronteranno rispettivamente Perin-Potenza e Callerio-Motta.