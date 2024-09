Tennis: esordi vincenti per Alessio Cardillo ai tricolori Under 13 di Faenza e per Anna Foschini ai tricolori Under 11 di Bari

FAENZA. Al Tennis Club Faenza vanno in scena i campionati italiani Under 13 maschili. Così i romagnoli all’esordio: Diego Tarlazzi (n.9)-Tommaso Nurra, Alessio Cardillo-Pietro Tombari 6-1, 6-1, Tommaso Maglia-Marco Menichetti 7-6, 7-5.

Sui campi del New Country Tennis Academy di Bari vanno in scena i campionati italiani Under 11 femminili. Nel tabellone principale la ravennate Anna Foschini (Ct Zavaglia), che ha battuto all’esordio Emma Accongiagioco per 6-2, 6-1, e Sofia Foggia (n.2) direttamente al 2° turno.

Al Tc Milano Bonacossa vanno in scena i campionati italiani Under 12, maschili e femminili. Maschile, 1° turno: Alessandro Bacchini (n.16)-Riccardo Di Candia 6-2, 6-1, Matteo Rosti-Niccolò Virgilio 6-2, 6-3, Luigi Maria Lamarina-Leonardo Satta 6-2, 6-3. Nel femminile, 1° turno: Diamante Campana-Martina Bozzi 7-5, 6-7 (6), 6-3, Rachele Franchini-Anita Furi 4-6, 6-2, 6-1.

Maria Bianca Bovara, dopo essersi qualificata, esce di scena al 1° turno del tabellone principale nei campionati italiani Under 15 femminili in corso al Circolo Appia Country di Roma.

1° turno: Giulia Sorini-Maria Bianca Bovara 6-1, 6-1, Agnese Stagni (n.11)-Alessandra Zotti 7-6 (4), 6-2, Mihaela Victoria Tiglea-Maria Vittoria Ranieri 2-6, 6-3, 6-0.

Già in tabellone nei campionati italiani Under 14 femminili, in corso sempre a Roma, Viola Amati, altra giocatrice del Tc Viserba, così come partono dal main-draw Camilla Fabbri (n.16), Crystal Aratari (n.8) e Gaia Donati (n.11).

Turno di qualificazione: Alessia Caselli (n.6)-Gioia Angeli 6-3, 7-5.

2° turno: Crystal Aratari (n.8)-Sofia Poggi 6-0, 6-2, Arianna Ovarelli (n.4)-Viola Amati 6-2, 6-4, Gaia Donati (n.11)-Francesca Montorsi 6-2, 2-6, 6-3.