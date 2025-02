Tennis, Errani-Paolini vincono il Wta 1000 di Doha

DOHA. Un altro trionfo azzurro. Nel Qatar arriva il sesto titolo di coppia e primo titolo stagionale per Sara Errani e Jasmine Paolini che hanno conquistato il trofeo del doppio del “TotalEnergies Open 2025”, primo WTA 1000 della stagione che si è concluso sui campi in cemento del Khalifa International Tennis Complex di Doha. In finale le due azzurre, terze favorite del seeding, hanno battuto per 7-5, 7-6 (10), dopo oltre un’ora e tre quarti di lotta, la cinese Xinyu Jiang e la taipanese Fang-Hsien Wu. Per Sara e Jas si tratta del sesto titolo (il terzo “1000”) conquistato insieme su otto finali disputate.