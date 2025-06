Di nuovo finale a Parigi per Sara Errani e Jasmine Paolini. Sulla terra francese le azzurre d’oro hanno travolto in semifinale per 6-0, 6-1 le giovani russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider nel remake della finale olimpica. Partita a senso unico, completamente dominata dalla massese e dalla toscana. Ultimo ostacolo domenica la kazaka Anna Kalinina e la serba Aleksandra Krunic, la coppia rivelazione del torneo.