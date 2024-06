Tennis, Errani-Paolini, penultimo sforzo: l’appuntamento all’ora di pranzo

Appuntamento con la storia oggi per Sara Errani e Jasmine Paolini che vanno in cerca della decima vittoria consecutiva in doppio, dopo il successo al Foro Italico. Le due azzurre, teste di serie n.11, sono impegnate nelle semifinali del Roland Garros contro la coppia formata dalla rumena Elena Gabriela Ruse e dall’ucraina Marta Kostyuk. Il match è in programma verso le 13.30 sul campo Simonne Mathieu. La Errani potrebbe aggiungere un’altra pagina memorabile della sua carriera, mentre la Paolini ha la possibilità di giocare due finali al Roland Garros dopo quella in singolare conquistata ieri travolgendo la diciassettenne russa Andreeva.