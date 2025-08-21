Tennis, Errani e Vavassori trionfano agli Us Open VIDEO

Con una prestazione straordinaria Sara Errani ed Andrea Vavassori si confermano campioni del doppio misto agli Us Open a Flushing Meadows. La coppia azzurra ha battuto in finale 6-3, 5-7, 10-6 il duo testa di serie n.3 formato dalla polacca Iga Swiatek e dal norvegese Casper Ruud. In semifinale Errani e Vavassori avevano battuto 4-2, 4-2 gli americani Danielle Collins e Christian Harrison, mentre Swiatek e Ruud avevano eliminato la statunitense Jessica Pegula e il britannico Jack Draper. Sara Errani si conferma una delle doppiste più forti di tutti i tempi.