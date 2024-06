Tennis, Errani e Paolini sconfitte nella finale del Roland Garros ora pensano alle Olimpiadi

PARIGI. Niente da fare per Sara Errani e Jasmine Paolini sconfitte in due set dalla coppia Coco Gauff e Katerina Siniakova 7-6, 6-3 nella finale di doppio del Roland Garros. Le due azzurre hanno avuto l’occasione nel primo set perso al tie break per 7 a 5 dopo essere state in vantaggio 5-3. Nel secondo set la tennista ceca e la giovane statunitense (20 anni) hanno subito preso il largo togliendo il servizio alle italiane e portandosi sul 4-1 ma il contro break di Sara e Jasmine non è bastato. Le azzurre sul 4-3 hanno perso il servizio e spianato così la strada al successo delle avversarie. Peccato, perché dopo aver vinto gli Internazionali d’Italia la doppietta al Rolland Garros sarebbe stato un successo storico. Per loro resta comunque la consapevolezza di poter fare bene, sempre a Parigi, fra un paio di mesi ai Giochi olimpici.