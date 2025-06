Tennis, Errani e Paolini in semifinale al Roland Garros

Sarà semifinale nel doppio femminile al Roland Garros per Sara Errani e Jasmine Paolini che battono in poco più di un’ora 6-2 6-3 la coppia composta da Kudermetova e Mertens, ovvero le stesse giocatrici battute dalle azzurre in finale agli Internazionali di Roma.

Per la romagnola Sara Errani è la seconda semifinale in questa edizione del Grande Slam francese, dopo quella conquistata in doppio misto con Andrea Vavassori a causa del ritiro dei britannici Nicholls e Patten. Paolini e Vavassori giocheranno domani, mercoledì 4 giugno, contro la coppia composta da Arevalo e Zhang per l’accesso alla finale.