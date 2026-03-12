Tennis, Errani e Paolini in semifinale a Indian Wells

Semifinale centrata per Sara Errani e Jasmine Paolini, brave a recuperare una situazione quasi compromessa, un set e due break di svantaggio, e centrare la semifinale nel torneo di doppio al “BNP Paribas Open” a Indian Wells. Nei quarti le azzurre hanno sconfitto la cinese Guo Hanyu e la francese Kristina Mladenovic per 4-6, 7-5, 10-6 dopo essere state sotto 0-3 nel secondo set. In semifinale le italiane se la vedranno, nella notte italiana tra giovedì e venerdì, contro una delle coppie più forti del mondo, quella composta dalla statunitense Taylor Townsend e dalla ceca Katerina Siniakova, che però si è ritirata in singolare nell’ottavo di finale contro Elina Svitolina.