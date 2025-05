Tennis, Errani e Paolini in finale nel doppio agli Internazionali d’Italia

Con una strepitosa prestazione Sara Errani e Jasmine Paolini staccano il pass per la seconda finale consecutiva agli Internazionali BNL d’Italia (con Jas che diventa la prima italiana dopo 11 anni a centrare entrambe le finali: l’ultima era stata Sara Errani nel 2014). In semifinale le campionesse in carica di Roma, terze favorite del seeding, hanno battuto per 6-4,6-4, in un’ora e 22 minuti di partita, Mirra Andreeva e Diana Shnaider, seste teste di serie, nella sfida remake della finale per l’oro olimpico ai Giochi di Parigi 2024 vinta dalle azzurre.