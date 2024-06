Tennis, Errani e Paolini in finale al Roland Garros

Fantastiche Sara Errani e Jasmine Paolini. Il doppio femminile azzurro è in finale al Roland Garros. Le azzurre hanno piegato in rimonta l’ucraina Marta Kostyuk e la romena Elena Gabriela Ruse. Una vittoria in rimonta, dopo un inizio terribile: il primo set si era chiuso sul 6-1 per le avversarie. Poi il cuore e la grinta delle italiane, che hanno strappato un combattuto 6-4 nel secondo set per poi dilagare nel terzo, finito 6-1. Per la massese Sara Errani la favola continua. La finale è in programma domenica.