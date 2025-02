Un’altra impresa della coppia Sara Errani-Jasmine Paolini. Con una splendida rimonta, le azzurre battono Mirra Andreeva e Diana Shnaider 4-6, 7-6(2), 11-9 e conquistano la finale del Wta 1000 di Doha. Le azzurre nel corso della sfida hanno annullato ben 3 match point: il primo nel decimo game del secondo set, gli altri due nel match-tiebreak. Per loro si tratta della nona finale di coppia in carriera, la prima di questa stagione. In finale, Errani e Paolini affronteranno la coppia Jiang/Wu.