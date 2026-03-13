Tennis, Errani e Paolini eliminate in semifinale a Indian Wells

Avventura finita per Jasmine Paolini e Sara Errani che concludono in semifinale il loro percorso nel torneo di doppio femminile sul cemento dell’Indian Wells Tennis Garden. Le azzurre in semifinale sono state battute 6-2 6-2 in 59 minuti contro una delle coppie top del mondo, la statunitense Taylor Townsend e la ceca Katerina Siniakova. Errani e Paolini, undicesime nella Race to Turin, hanno raggiunto due semifinali finora in stagione. Prima di Indian Wells, erano arrivate tra le migliori quattro a Doha.