Tennis, Errani e Paolini, appuntamento con la storia

Il sabato di Parigi è stato avarissimo di gioie per il tennis italiano: Jasmine Paolini nel singolare, Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel doppio hanno perso le rispettive finali. Questa mattina è in programma la terza, con la romagnola Sara Errani e la toscana Jasmine Paolini che dopo aver conquistato il Foro Italico cercano di diventare regine del Roland Garros. Le due azzurre, teste di serie numero 11, affrontano alle 11.30 la coppia formata dalla statunitense Coco Gauff e dalla ceka Katerina Siniakova.

Dopo la sconfitta di ieri contro un’ingiocabile Iga Swiatek, Paolini cerca il riscatto insieme a Sara, con una vittoria che farebbe salire la romagnola e la toscana al numero 1 della Race del 2024, sarebbe un’ipoteca per il Master di fine anno, ma darebbe loro anche il ruolo di favorite per il doppio olimpico che si svolgerà qui tra un mese e mezzo.

Dopo la vittoria in semifinale, la coppia azzurra ha festeggiato: «Se il successo a Roma lo avevamo definito pazzesco, meraviglioso, magico, aver raggiunto questa finale è... pazzesco, meraviglioso, magico. Abbiamo giocato un buon torneo, stiamo migliorando partita dopo partita, è tutto semplicemente bellissimo».

La semifinale ha rappresentato un test durissimo per le azzurre: «E’ stata partita una partita complicata, difficilissima - le parole di Sara Errani - nel primo set non abbiamo visto palla, tiravano fortissimo da ogni parte del campo, ci hanno letteralmente preso a pallate. A fine primo set ci siamo dette, “peggio di così non possiamo fare”, e da quel momento ci siamo messe sotto, abbiamo preso le misure, ci siamo incastrate nei loro punti deboli e abbiamo trovato una soluzione per rientrare nel match. E’ andata bene anche se durante il match pensavo che stessi facendo stancare troppo Jas».

Gaio stop a Grasse

Federico Gaio si ferma in finale nel torneo Itf Men’s Future francese di Grasse. (25.000 dollari, terra) Il faentino (n.7 del seeding) ha affrontato nella finalissima il francese Maxime Chazal ed è stato sconfitto 4-6, 6-4, 6-2. Peccato perché Gaio era avanti 6-4, 4-3 e servizio, prima di farsi riprendere dal transalpino. Da domani il faentino giocherà il secondo torneo della trasferta francese, l’Itf da 25.000 dollari (terra) di Villeneuve-Loubet dove al momento è fuori di un soffio dalle teste di serie. A.G.

