La squadra azzurra femminile è a Malaga dove va in scena la fase finale della Billie Jean King Cup, il Mondiale a squadre che scatta oggi. L’Itf ha comunicato l’elenco completo delle giocatrici convocate per le Finals by Gainbridge 2024, in programma dal oggi a mercoledì prossimo sul veloce indoor del “Palacio de Deportes José María Martín Carpena” della città spagnola. Il capitano azzurro Tathiana Garbin ha scelto di affidarsi a Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani, Jasmine Paolini e Martina Trevisan. Le azzurre esordiranno alle 10 di sabato contro la vincente di Giappone-Romania, match in programma domani. Va ricordato che la squadra italiana nell’ultima edizione di questa competizione ha raggiunto la finalissima.