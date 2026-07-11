Tennis, Erbacci e Bruschi avanti a Viserba

E’ partito un grande appuntamento con il tennis giovanile sui campi del Tc Viserba. Va in scena infatti la tappa del Circuito Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14, maschile e femminile. Under 12 maschile, tabellone Nc, primo turno: Gianmarco Silvagni-Damian Raul Borca 6-2, 6-0, Michele Cortesi-Francesco Verni 3-6, 6-3, 10-5. Under 14 maschile, primo tabellone, primo turno: Francesco Emilio Sanchi-Mattia Pozzi 6-2, 3-6, 10-6. Turno di qualificazione: Mattia Bruschi-Elia Biondi 6-1, 6-1, Luigi Erbacci-Leonardo Zamagni 6-3, 6-4.