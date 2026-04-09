Tennis, entrano nel vivo la prequalificazione Bnl del Villa Carpena e i Quarta all’Alleanza Sportiva e al Valle del Rubicone

FORLI’. Primi match sui campi del Tennis Villa Carpena per un appuntamento da non perdere, il torneo nazionale femminile, singolare e doppio, valido come prequalificazione agli Internazionali Bnl d’Italia, dotato di un montepremi di 10.000 dollari, una rassegna di notevole spessore tecnico che terrà banco fino al 18 aprile. Si qualificano per il secondo tabellone Alice Angeli (Polisportiva Tennis Vallesavio), Martina Melega (Tc Fidenza), Andrea Lorena Ipate (Tc Parma) e Ginevra Baldazzi (Ct Casalboni).

Turno di qualificazione: Lucrezia Cavalieri (3.1, n.4)-Nicole Galassi (3.2) 6-0, 6-1, Martina Brunetti (3.2)-Marta Bertozzi (3.1, n.5) 6-1, 6-1, Margherita Melega (3.1, n.1)-Paola Israelachvili (3.3) 7-5, 6-2, Andrea Lorena Ipate (3.1, n.2)-Beatrice Ficociello (3.4) 6-0, 6-4, Alice Angeli (3.3)-Silvia Tartari (3.1, n.3) 6-2, 6-4, Ginevra Baldazzi (3.2)-Ludovica Belluzzi (3.1, n.6) 6-0, 6-0, Martina Nadalini (3.3)-Angelica Bonetti (3.1) 6-0, 6-1.

Sorteggiato anche il tabellone intermedio 2.6-2.8 che vede nell’ordine le seguenti teste di serie: le 2.6 Carlotta Bassotti, Emma Lanzoni, Carolina De Poli, Clara Sansoni, Silvia Dalle Molle, Victoria Zenato, Nicole Benedetti, Demi Reggianini, Marta Gazzetti, Gloria De Santis, Sofia Regina, Francesca Montorsi, Olivia Rotteglia, Sofia Ruiti Del Balzo, Beatrice Bruni Lotti e Francesca Terzi. Nel tabellone finale il seeding è guidato nell’ordine dalla 2.2 Chiara Fornasieri, dalla 2.3 Carolina Gasparini e dalle 2.4 Gaia Squarcialupi, Margherita Serena Paris, Giulia Tozzola, Ida Pina Galatea Ferro, Elena Bocchi, Agnese Gentili, Anna Nerelli, Alessandra Anghel, Valeria Muratori, Gaia Mais, Azzurra Cremonini e Carolina Di Benedetto.

Nel tabellone di doppio sono 26 le coppie in campo.

RICCIONE. Sui campi del Villa Mussolini si gioca da sabato il primo appuntamento agonistico del 2026 organizzato dal Circolo Alleanza Sportiva di Riccione, il torneo nazionale di 4° categoria maschile che terrà banco fino al 19 aprile. Conquistano il 3° turno Alessandro Bernardi (San Marino Tennis Club), Pietro Fabbri (Tc Coriano) e Simone Renzi (Misano Sporting Club), bene anche Claudio Focchi (Gt Rivazzurra).

1° turno tabellone finale: Ashvin Selvam (4.6)-Diego Mariani (Nc) 4-6, 6-2, 10-6, Marco Bianchi (4.5)-Danilo Raggini (Nc) 7-5, 6-2, Giorgio Nardini (4.4)-Davide Rocchetta (4.4) 6-1, 6-2, Francesco Palmieri (4.5)-Nahuel Zanfino (Nc) 2-6, 6-2, 10-4, Federico Rossi (4.5)-Alberto Tomassini (Nc) 7-6, 6-4, Marco Merli (4.4)-Giovanni Liotta (4.4) 6-4, 1-0 e ritiro, Francesco Verni (Nc)-Simone Cantagalli (4.6) 6-1, 6-1, Lorenzo Del Prete (4.6)-Francesco Rosa (Nc) 1-6, 6-4, 10-4, Claudio Focchi (Nc)-Marco Sartini (4.5) 6-7, 6-4, 10-8, Luca Calzini (4.4)-Massimo Campana (4.4) 6-4, 6-4,

2° turno: Pietro Fabbri (4.3)-Nicola Campana (4.3) 3-6, 6-4, 10-6, Simone Renzi (4.3)-Michele Manzaroli (4.3) 6-3, 6-3, Alessandro Bernardi (4.2)-Lorenzo Maria Lico (4.2) 6-3, 6-1.

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttrice di gara Antonia Barnabè.

GATTEO. Fino al 19 aprile il Circolo Valle del Rubicone a Gatteo organizza il torneo nazionale di 4° categoria femminile, il 1° trofeo “Bcc Romagnolo”. Sono 25 le giocatrici al via nel torneo diretto dal giudice di gara Massimo Carli. Le teste di serie sono andate nell’ordine alle 4.1 Paola Verlengia, Alice Amadori, Barbara Salvi e Claudia Crescentini.

3° turno: Rita Sacchetti (4.4)-Giulia Dell’Aquila (Nc) 6-0, 4-6, 7-0, Giulia Toni (Nc)-Francesca Olmi (4.5) 6-1, 6-0.

4° turno: Vittoria Pracucci (4.3)-Angela Russo (4.3) 7-6, 6-7, 8-6, Greta Fantini (4.4)-Roberta Montanari (4.5) 6-4, 4-6, 7-3. Ottavi anche per Nicole Aloisi (4.3).