Tennis, entrano nel vivo l’Open di San Marino e l’Under 16 del Tc Coriano

SAN MARINO. Avanza il torneo Open femminile organizzato dal San Marino Tennis Club, dotato di un montepremi di 500 euro. Conquista il secondo turno nel tabellone finale Alice Rossi (Tc Riccione).

Turno di qualificazione: Francesca Sparnacci (3.1, n.2)-Isotta Mancini (3.1) 5-7, 6-0, 10-5.

Tabellone finale, 1° turno: Serena Pellandra (2.7)-Martina Ruggeri (2.7) 6-1, 6-2, Vittoria Muratori (2.7)-Maria Luce Ossani (2.7) 6-2, 4-6, 10-8, Viola Amati (2.7)-Gioia Angeli (2.7) 6-3, 3-6, 10-4, Alice Rossi (2.8)-Sofia Talamelli (3.2) 6-0, 6-3.

Il giudice di gara è Michele Moretti, il direttore di gara è Cristian Pucci.

CORIANO. Primi match nel torneo nazionale giovanile Under 16, maschile e femminile, organizzato dal Tennis Club Coriano. Si tratta del trofeo “Città di Coriano” che vede al via 61 giocatori. Nel maschile sono 45 gli iscritti, si parte con il tabellone Nc, poi quello di 4° che vede come teste di serie Emanuele Battistini, Giulio Zama, Vittorio Patrignani, Giovanni Bandini e Pietro Gerani. I big del tabellone finale sono i 3.2 Michele Tonti, Tommaso Zanzini, Leonardo Carioni, Alessandro Casanova e Jacopo Andruccioli. Sezione di 4°, 1° turno: Edoardo Tenti-Diego Mariani 6-1, 6-4. 2° turno: Luca Calzini-Lorenzo Del Prete 6-3, 6-3.

Nel femminile le favorite del seeding sono nell’ordine Petra Salvi, Beatrice Zamboni, Elisabetta Pastore e Waleska Lusini. 1° turno: Giulia Dell’Aquila-Bianca Fabbri 6-1, 6-4, Elena Stella-Maria Daria Scrocchi 6-1, 6-1. 2° turno: Anna Gennari-Letizia Cavalli 7-5, 6-0.

Il giudice di gara è Galileo Guiducci. Il torneo terrà banco fino al 3 maggio.