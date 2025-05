Tennis, entrano nel vivo l’Open del Parckin e l’Under 10-12-14 del Villa Carpena

CESENATICO. Entra nella fase tecnicamente più rilevante il torneo nazionale Open del Ct Parckin di Cesenatico che è partito sabato sui campi del “Circolino” con 1000 euro di montepremi. E’ la seconda edizione di un torneo che anche l’anno scorso ha riscosso un grande successo, una rassegna che terrà banco fino a domenica, diretta dal giudice di gara Alessandro Terranova, direttrice di gara Rossella Mercadini.

Nel tabellone finale conquistano il 4° turno Enea Vinetti (Ten Sport Center) e Gabriele Sgroi (Ct Cesena).

Tabellone finale, 1° turno: Mattia Muraccini (2.8)-Alessandro Manco (2.8) 6-1, 6-2, Pierre Rael Mayele (3.1)-Riccardo Bogdan Pastrav (2.8) 4-1 e ritiro.

2° turno: Edoardo Pagnoni (2.8)-Riccardo Livi (2.8) 6-1, 6-1, Diego Orlando (2.8)-Davide Brunetti (2.8) 7-6 (3), 2-6, 10-8.

3° turno: Enea Vinetti (2.8)-Matteo Mucciarella (2.7) 6-3, 6-1, Gabriele Sgroi (2.8)-Marco Chiarello (2.8) 6-7 (4), 6-2, 10-2.

Nel femminile approdano al 3° turno Maria Fornari (Ct Civitanova), Aurora Fabbri (Tc Faenza) e Maria Bianca Bovara (Tc Viserba).

1° turno tabellone finale: Emma Tarducci (3.2)-Viola Amati (2.8) 6-1, 6-3. 2° turno tabellone finale: Matilde Morri (2.8)-Carolina Bondi (2.8) 1-6, 6-0, 12-10, Maria Fornari (3.1)-Federica Matteucci (3.2) 6-4, 6-3, Aurora Fabbri (3.1)-Alice Rossi (2.7) 6-3, 6-4, Maria Bianca Bovara (2.7)-Alice Stella (2.8) 6-3, 6-1.

FORLI’. Avanza al Tennis Villa Carpena il torneo nazionale giovanile Under 10-12-14, maschile e femminile, tappa del circuito “Emilia Romagna Junior Tour”. Sono ben 153 i giocatori al via in questa rassegna di grande spessore tecnico, con il meglio delle scuole agonistiche regionali, e non solo. Nei due tabelloni Under 10 sono 24 i giocatori al via.

Under 10 maschile, 1° turno: Edoardo Caniato-Edoardo Alessi 6-0, 6-3.

Turno di qualificazione: Pietro Morganti-Leonardo Gaudenzi 4-6, 7-6, 10-7. Si qualifica anche Lorenzo Galli.

Nell’Under 12 femminile turno di qualificazione: Sophia Zoumbare-Alice Nanni 7-6, 6-1, Agnese Casalini-Rachele Antonelli 6-1, 6-1, Emma Curcio-Vittoria Ragazzini 6-4, 6-3.

Nel maschile turno di qualificazione: Filippo Drudi-Elia Samorè (n.4) 3-6, 6-3, 10-8, Nicolò Orazi (n.2)-Filippo Naldoni 6-4, 6-2, Mattia Bergamaschi-Alessandro Bisi (n.5) 6-2, 7-5, Rayan Milandri-Lorenzo Vitale 6-1 e ritiro, Noah Prati-Gian Maria Milo Ramonda (n.3) 6-2, 6-3

Nell’Under 14 femminile 1° turno: Alessia Guerrini-Matilde De Biagi 6-2, 6-1.

Nel maschile il primo a qualificarsi è Nicolo Bollini (San Marino Tennis Club), bene nel turno precedente Leon Francesco Benericetti, Davide Bendandi e Filippo Albarello.

5° turno: Davide Bendandi-Nicolò Tudini 7-6, 7-6, Filippo Albarello-Mattia Franchini 6-2, 6-2, Tommaso Patrignani-Leone Franchi (n.8) 5-7, 6-2, 10-2, Riccardo Piraccini-Giovanni Folco Guidi 6-1, 6-0, Samuel Fiore-Andrea Samorì 6-1, 6-1, Giacomo Balzani-Tommaso Volponi 6-1, 6-2, Luca Vespasiano-Andrea Caminati 6-1, 6-4, Leonardo Conti-Pietro Reggiani (n.7) 6-2, 7-5, Leon Francesco Benericetti-Andrea Bellavista 6-4, 6-2.

Turno di qualificazione: Nicolò Bollini-Francesco Moretti (n.3) 6-4, 6-4

Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Alberto Casadei.