Tennis, entrano nel vivo l’Open del Cicconetti e il Quarta del Cerri

RIMINI. Primi match nel torneo nazionale Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Cicconetti di Rimini, dotato di un montepremi di 1000 euro. Sono 84 i giocatori al via in questa rassegna vinta cinque anni fa da Manuel Mazza su Luciano Darderi. In questa edizione guida le fila il 2.2 imolese Enrico Baldisserri, davanti ai 2.5 Luca Bartoli e Federico Baldinini ed ai 2.6 Alessio Balestrieri ed Alex Guidi. Si parte con il tabellone di 4° con le teste di serie assegnate nell’ordine ai 4.1 Lorenzo Accreman, Nicola Tassinari, Gianmaria Sarti, Alessandro Gostoli, Vittorio Landi ed il 4.2 Pietro Fabbri. Brillano Fabrizio Masetti, Francesco Palmieri e Riccardo Muccioli.

Tabellone di 4° categoria, 4° turno: Fabrizio Masetti (4.4)-Marco Fuschillo (4.2) 6-2, 6-4, Francesco Palmieri (4.3)-Alessandro Gostoli (4.1, n.4) 6-0, 6-2, Vittorio Landi (4.1, n.5)-Kevin Tafaj (4.2) 6-0, 6-2, Alessandro Guzinschi (4.3)-Pietro Fabbri (4.2, n.6) 6-1, 6-2, Riccardo Muccioli (4.2)-Maurizio Maestri (4.2) 6-2, 6-2.

Nel tabellone di 3° le teste di serie sono sono andate nell’ordine ai 3.1 Pietro Matteini, Enea Carlotti, Luca Lorenzi, Luca Andruccioli, Edoardo Federico Manfredi, Davide Bolzoni, Lorenzo Ravaglia, Francesco Mandelli ed Emanuele Bonfatti.

Il torneo riminese terrà banco fino al 10 settembre ed è diretto dal giudice arbitro Simone Lusini, mentre la direttrice di gara è Sara Sirena.

CATTOLICA. E’ in pieno svolgimento sui campi del Circolo Tennis Cerri il torneo nazionale di 4° categoria maschile che vede al via 101 giocatori, un torneo che terrà banco fino al 6 settembre, diretto dal giudice di gara Paolo Calbi.

Conquistano gli ottavi Maurizio Bologna, Fabio Travaglini, Alessandro Gostoli e Matteo Della Biancia.

Tabellone finale, 5° turno: Alessandro Pari (4.2)-Roberto Mangini (4.1, n.9) 6-1, 6-0, Giulio Cesarini (4.3)-Marino Masi (4.1, n.6) 6-1, 6-3, Simone Badei (4.1, n.15)-Roberto Del Piccolo (4.2) 6-2, 6-2, Gianluca Marchi (4.1, n.1)-Angelo Di Leonardo (4.4) 6-2, 3-6, 10-8, Manuel Gentile (4.1, n.8)-Fabio Montebelli (4.2) 7-5, 7-5, Edoardo Maria Ciuffoli (4.2)-Andrea Bonetti (4.1, n.12) 6-5 e ritiro, Andrea Surcinelli (4.5)-Gabriele Angelucci (4.1, n.11) 6-3, 1-6, 10-7, Vittorio Patrignani (4.2)-Denis Marini (4.1, n.7) 6-4, 0-6, 10-6, Federico Mieli (4.1, n.2)-Luca Violini (4.2) 6-4, 6-0, Maurizio Bologna (4.1, n.4)-Cory Catena (4.2) 6-2, 6-2, Fabio Travaglini (4.2)-Marco Balzani (4.1, n.13) 3-6, 6-3, 10-7, Alessandro Gostoli (4.1, n.14)-Alberto Ioli (4.4) 6-4, 6-2, Matteo Della Biancia (4.2)-Mauro Della Vittoria (4.1, n.3) 6-2, 6-2.

Ottavi anche per Pierluigi Giannini (4.2), Paolo Zurro (4.2) ed Andrea Tamburini (4.2).