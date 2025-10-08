Tennis, entrano nel vivo l’Open “De Luigi” del Centro Federale San Marino e il Terza del Circolo Sarsina

SAN MARINO. Macina risultati sui campi del Centro Tecnico Federale di San Marino il torneo nazionale Open maschile, il 3° Memorial “Simone De Luigi” dotato di 1500 euro di montepremi. Si parte con il tabellone Nc a seguire il tabellone di 4° categoria dove brillano Cristian Pucci, il presidente del San Marino Tennis Club in gran spolvero sui campi di casa dove ha vinto il derby su Marco Benassi, e Gian Luigi Bonfè, si qualificano tra gli altri Nicolò Pari, Lorenzo Moretti, Nicolò Carta e Gianmarco Palumbo.

Tabellone di 4°, 4° turno: Michele Simoni (4.5)-Giuseppe Massari (4.2) 6-4, 6-2, Gian Luigi Bonfè (4.4)-Simone Cicognani (4.2) 6-1, 6-0, Cristian Pucci (4.3)-Marco Benassi (4.2) 6-4, 3-6, 10-8.

Turno di qualificazione: Nicolò Pari (4.2)-Alessio Simoncelli (4.1, n.2) 6-1, 6-2, Lorenzo Moretti (4.3)-Alessandro Gostoli (4.1, n.4) 6-2, 6-2, Nicolò Carta (4.3)-Alessandro Bernardi (4.1, n.6) 6-2, 4-6, 10-8, Tommaso Cremoni (4.1, n.7)-Paolo Cancellato (4.3) 6-3, 6-0, Simone Padovani (4.1, n.8)-Leonardo Pedrella Moroni (4.3) 6-1, 6-3, Francesco Semprini (4.3)-Alessandro Mainardi (4.1, n.9) 6-0, 6-0, Gianmarco Palumbo (4.1)-Paolo Briolini (4.1) 6-3, 6-4.

Ora il tabellone di 3° guidato nell’ordine dai 3.1 Leonardo Bartoletti, Edoardo Pozzi, Julian Manduchi, Leonardo Baldoni, Alessandro Naso, Enea Carlotti, Christian Ottaviani, Andrea Tinarelli ed Elia Lazzeri.

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Rodica Frumos.

SARSINA. Avanza il torneo nazionale di 3° (limitato al 4° gruppo) femminile organizzato dalla Polisportiva Il Circolo di Sarsina che terrà banco fino al 10 ottobre. La prima a raggiungere le semifinali è stata Sofia Mezzetti (Ct Granarolo), quarti di finale per Lucia Barbieri (Ct Casalboni).

Ottavi: Lucia Barbieri (4.1)-Gemma Sgoluppi (4.3) 6-2, 6-1.

Quarti: Sofia Mezzetti (3.5)-Cecilia Spighi (4.2) 6-2, 6-3.

La giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Massimiliano Comandini.