Tennis, entrano nel vivo il Terza del Tc Faenza e il Quarta del Ten Sport Center

FAENZA. Entra nella fase clou il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Tc Faenza. Nel maschile avanzano Christian Lupone, Maikol Baldassarri, Michael Palli e Luca Continelli, nel femminile si qualifica Letizia Bazzocchi.

Maschile, 4° turno: Christian Lupone (4.3)-Alberto Zattini (4.2) 6-4, 6-1, Maikol Baldassarri (4.1)-Matteo Ceroni (4.1) 6-1, 3-6, 10-8, Enrico Pompignoli (4.1)-Massimo Fiumi (4.4) 6-4, 6-3, Michael Palli (4.1)-Christian Giacalone (4.1) 6-3, 6-7, 10-3, Luca Continelli (4.2)-Marco Neri (4.2) 6-4, 2-6, 10-8, Cecil Daval (4.4)-Enrico Lega (4.2) 6-4, 1-6, 10-8.

Femminile 2° turno: Angela Russo (Nc)-Giorgia Simonetti (4.3) 2-6, 6-2, 12-10, Roberta Barchi (4.5)-Martina Serattini (4.2) 6-3, 6-1. Turno di qualificazione: Letizia Bazzocchi (4.2)-Alessia Frontini (4.1, n.3) 7-6, 6-2.

Il torneo è diretto dal giudice di gara Elena Pagani, direttore di gara Mirko Sangiorgi e terrà banco fino al 13 settembre.

CERVIA. Davide Sgarzi e Fabio Altadonna sono stati i primi giocatori che si sono qualificati per i quarti nel torneo nazionale di 4° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Ten Sport Center di Pinarella che sarà protagonista fino a domenica.

5° turno: Alessandro Nanni (4.4)-Lorenzo Pistocchi (4.3) 6-0, 6-4, Dario Ventura (4.5)-Luca Dragoni (4.3) 3-6, 6-4, 10-4, Claudio Gualdi (4.3)-Dante Bevilacqua (Nc) 6-0, 6-1.

6° turno: Emanuele Matteucci (4.1, n.8)-Daniel Pellegrini (4.2) 6-0, 6-1, Cristiano Pinna (4.2)-Andrea Bernardi (4.1) 7-5, 6-2. Ottavi anche per Gianpaolo Magnani (4.3) e Simone Balzani (4.2).

Ottavi: Fabio Altadonna (4.3)-Andrea Lombardini (4.1, n.5) 3-6, 6-3, 10-5. Negli ottavi passa Davide Sgarzi (4.1, n.4) per il forfait del suo avversario.

Nel femminile 3° turno: Chis Frida Rodica (Nc)-Maura Zanchi (4.4) 6-3, 6-3, Donatella Piccinini (4.3)-Giulia Donattini (4.3) 6-2, 6-4. Ottavi anche per Giorgia Mercedes Parente (4.3).

La giudice di gara è Nicoletta Pignato.