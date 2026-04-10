Tennis: entrano nel momento clou la Prequalificazione Bnl al Carpena, il Circuito Veterani al Forum e il Quarta al Valle del Rubicone

FORLI’. Macina risultati sui campi del Tennis Villa Carpena il torneo nazionale femminile, singolare e doppio, valido come prequalificazione agli Internazionali Bnl d’Italia, dotato di un montepremi di 10.000 dollari, una rassegna di notevole spessore tecnico che terrà banco fino al 18 aprile. Poker di successi romagnoli nel secondo tabellone con Maria Bianca Bovara (Tc Viserba), Alice Rossi (Tc Riccione), Angie Bentini (Tc Faenza) e Ginevra Baldazzi (Ct Casalboni).

Secondo tabellone, 2° turno: Margherita Melega (3.1)-Emma Baldassari (2.8) 6-3, 5-7, 7-5, Valentina Buoncuore (2.7)-Irene Pantaleoni (2.7) 6-4, 6-2, Lara Mancuso (2.7)-Ginevra Garrone (2.7) 6-3, 6-4, Chiara Cavicchioli (2.8)-Alice Battistelli (2.7) 6-3, 6-2, Giulia Mercuri (2.8)-Andrea Lorena Ipate (3.1) 7-5, 6-0, Maria Bianca Bovara (2.7)-Ayya Zeid Al Kilani (2.7) 6-1, 6-0, Angie Bentini (2.8)-Lucrezia Cavalieri (3.1) 6-3, 6-1, Gaia Arada (2.7)-Maria Fornari (2.7) 6-7 (7), 6-2, 6-2, Marta Valentini (2.7)-Alice Stella (2.7) 6-4, 6-1, Alice Rossi (2.8)-Jasmine De Magistris (2.8) 3-6, 7-5, 6-2, Angelica Quagli Lombardo (2.8)-Martina Brunetti (3.2) 6-3, 6-4, Angelica Cavasin (2.7)-Alice Angeli (3.3) 6-1, 6-0, Anita Sassoli (2.8)-Diana Elena Voiculet (2.8) 6-0, 6-0, Lavinia Guerresco (2.7)-Emma Chiesi (2.7) 6-2, 6-0, Ginevra Baldazzi (3.2)-Carlotta Venera (2.8) 6-3, 6-1.

Nel tabellone finale il seeding è guidato nell’ordine dalla 2.2 Chiara Fornasieri, dalla 2.3 Carolina Gasparini e dalle 2.4 Gaia Squarcialupi, Margherita Serena Paris, Giulia Tozzola, Ida Pina Galatea Ferro, Elena Bocchi, Agnese Gentili, Anna Nerelli, Alessandra Anghel, Valeria Muratori, Gaia Mais, Azzurra Cremonini e Carolina Di Benedetto.

Nel tabellone di doppio sono 29 le coppie in campo, con queste teste di serie, nell’ordine Fornasieri-Modesti, Delai-Arcidiacono, Mais-Ferro Galatea, Paris-Fiorani, Marietti-Squarcialupi, Aber-Muratori, Scurtu-Cremonini e Nerelli-Batti. Al via anche il tabellone di chiusura di 3° con la 3.3 Anita Amadio n.1 e la 3.4 Bianca Ferlicca n.2 e il doppio con Amadio-Zavaglia n.1 e Rosi-Boni n.2.

Il giudice di gara è Alessandro Provasi, direttore di gara Alberto Casadei.

FORLI’. Entra nella fase clou il torneo nazionale valido per il Circuito Regionale Veterani Over 45-55-65 e 70 organizzato dal Forum Tennis Forlì, il trofeo “Centro Dentale M2”. Nell’Over 45 quarti per Giuliano La Barba (Tennis Villa Carpena), semifinali per Stefano Agostino (Davi.s Tennis Team).

Ottavi: Giuliano La Barba (4.2)-Andrea Covezzi (3.4) 6-4, 6-2. Quarti: Stefano Agostino (3.4)-Marcello Pirini (3.3) 6-3, 6-4.

Nel tabellone Over 55 in finale Alessandro Di Vittorio (Polisportiva Il Circolo di Sarsina).

Quarti: Stefano Bandini (3.4)-Fabio Bernagozzi (3.3, n.1) 6-2, 6-4, Gaddo Camporesi (3.4)-Carlo Alberto Gualandri (3.4) 3-6, 1-1 e ritiro. Semifinale: Alessandro Di Vittorio (3.3, n.3)-Massimiliano Antonini (3.3, n.2) 6-2, 6-4.

Nell’Over 65 in finale Mauro Tassinari (Ct Castenaso).

Tabellone finale, 1° turno: Fabrizio Rubbi (3.5)-Francesco Benanchi (4.2) 7-6 (8), 7-5, Massimo Guermandi (3.5)-Stefano Bassetti (4.4) 6-4, 1-6, 10-3. Semifinale: Mauro Tassinari (3.4, n.2)-Massimo Feriozzi (4.3) 6-1, 6-1.

Nel torneo Over 70 finale tra Franco Torreggiani (Sport Social Club Ssd) e Roberto Gallerani (Sport Social Club Ssd).

Quarti: Mauro Casadei (Nc)-Daniele Alberti (4.3) 4-6, 7-6 (4), 10-7, Luigi Angelo Bertaccini (4.3, n.2)-Enrico Arfelli (4.5) 6-2, 6-4, Roberto Gallerani (4.3)-Aldo Fabbri (4.5) 7-5, 6-3, Franco Torreggiani (4.1, n.1)-Claudio Fogli (4.3) 6-4, 6-4. Semifinali: Torreggiani-Casadei 6-1, 6-3, Gallerani-Bertaccini 6-1, 6-4.

Il giudice di gara è Graziano Farolfi.

GATTEO. Fino al 19 aprile il Circolo Valle del Rubicone a Gatteo organizza il torneo nazionale di 4° categoria femminile, il 1° trofeo “Bcc Romagnolo”. Sono 25 le giocatrici al via nel torneo diretto dal giudice di gara Massimo Carli. Conquista gli ottavi Mariangela Leporale, quarti per Elisabetta Dallari.

3° turno: Giulia Toni (Nc)-Francesca Olmi (4.5) 6-1, 6-0.

4° turno: Greta Fantini (4.4)-Roberta Montanari (4.5) 6-4, 4-6, 7-3, Mariangela Leporale (4.3)-Rita Sacchetti (4.4) 6-1, 6-1. Ottavi anche per Nicole Aloisi (4.3).

Ottavi: Elisabetta Dallari (4.1)-Vittoria Pracucci (4.3) 6-3, 6-2.